Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 мая
EUR ЦБ: 84,15 (-0,76) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 11 мая
USD ЦБ: 76,69 (-0,13) Инвестиции, 16:38
Песков назвал атаку дронов на Кремль попыткой теракта против Путина Политика, 23:52
Путин на фоне встреч в Турции поручил подумать о зерновом коридоре с КНР Политика, 23:47
Песков заявил об «очень сложной» военной операции и достигнутых целях Политика, 23:38
В Тбилиси прошли протесты против решения России отменить визовый режим Политика, 23:31
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 23:30
В Минздраве объяснили идею дать часть врачебных обязанностей медсестрам Общество, 23:24
Генпрокурор США напомнил о передаче Украине активов миллиардера Малофеева Политика, 22:48
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:40
Фигуранты дела о подготовке терактов в Белоруссии 9 Мая признали вину Политика, 22:35
От необычной топонимики до секретных мест: неочевидные факты о Москве РБК и Forma, 22:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:00
Израиль сообщил о выпущенных из Газы нескольких сотнях ракет Политика, 21:57
Гладков сообщил о взрыве двух беспилотников в Белгородском районе Политика, 21:54
Первый призер Олимпиады из Ботсваны продаст медаль после дисквалификации Спорт, 21:50
Политика ,  
0 

Путин на фоне встреч в Турции поручил подумать о зерновом коридоре с КНР

Путин поручил проработать соглашение с Китаем для увеличения производства зерна

Президент Владимир Путин поручил проработать соглашение по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» для увеличения объемов производства зерна на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири, а также для наращивания его экспорта в Китай. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения между РФ и КНР по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» в целях увеличения объемов производства зерна на территориях Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также объемов его экспорта на рынок Китайской Народной Республики», — утверждается в поручении.

Первый проект в рамках реализации инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» был запущен в марте 2017 года, сами договоренности были подписаны Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином в 2016 году. Тогда российско-китайское ООО «Экспортная продовольственная торговля» и китайская компания «Китайско-европейское сельскохозяйственное развитие» подписали в Минсельхозе крупный и долгосрочный контракт на поставку в Китай российской сельхозпродукции.

Для реализации соглашения в 2022 году было решено построить в Иркутской области линейный элеватор мощностью 200 тыс. т зерна. «Целевой объем отгрузок данного элеватора составит более 500 тыс. т в год», — заявили в пресс-службе правительства региона.

10 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил о переговорах по продлению зерновой сделки на два месяца между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение о вывозе украинского зерна из черноморских портов по отдельности заключили Россия и Украина с Турцией и ООН летом 2022 года. Срок его действия несколько раз продлевался, он истекает 18 мая. Москва заявляла, что одно из положений соглашения, касающееся устранения преград для экспорта российских удобрений и сельхозпродукции, не исполняется. Россия обещала выйти из сделки, если вопрос не будет решен.

Теги
Персоны
Зерновая сделка Китай Россия Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
ТАСС сообщил, что зерновую сделку продлят после 18 мая
Политика
Совместный центр в Стамбуле возобновил инспекции в рамках зерновой сделки
Политика
Китай предупредил о подрыве доверия к ЕС в случае санкций против Пекина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter