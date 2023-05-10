Путин на фоне встреч в Турции поручил подумать о зерновом коридоре с КНР

Президент Владимир Путин поручил проработать соглашение по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» для увеличения объемов производства зерна на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири, а также для наращивания его экспорта в Китай. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения между РФ и КНР по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» в целях увеличения объемов производства зерна на территориях Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также объемов его экспорта на рынок Китайской Народной Республики», — утверждается в поручении.

Первый проект в рамках реализации инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» был запущен в марте 2017 года, сами договоренности были подписаны Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином в 2016 году. Тогда российско-китайское ООО «Экспортная продовольственная торговля» и китайская компания «Китайско-европейское сельскохозяйственное развитие» подписали в Минсельхозе крупный и долгосрочный контракт на поставку в Китай российской сельхозпродукции.

Для реализации соглашения в 2022 году было решено построить в Иркутской области линейный элеватор мощностью 200 тыс. т зерна. «Целевой объем отгрузок данного элеватора составит более 500 тыс. т в год», — заявили в пресс-службе правительства региона.

10 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил о переговорах по продлению зерновой сделки на два месяца между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение о вывозе украинского зерна из черноморских портов по отдельности заключили Россия и Украина с Турцией и ООН летом 2022 года. Срок его действия несколько раз продлевался, он истекает 18 мая. Москва заявляла, что одно из положений соглашения, касающееся устранения преград для экспорта российских удобрений и сельхозпродукции, не исполняется. Россия обещала выйти из сделки, если вопрос не будет решен.