Врачи сообщили о нехватке эндокринологов в России

Наиболее ощутимой проблемой, касающейся сахарного диабета, врачи считают кадровый дефицит, показал опрос «Справочника врача». Эксперты говорят, что кадровые проблемы в основном касаются амбулаторного звена

Фото: Юрий Чичиков / РБК

Врачи считают самой большой проблемой в области борьбы с диабетом в России нехватку профильных специалистов, об этом свидетельствуют данные опроса (есть у РБК), проведенного сервисом «Справочник врача».

Нехватку эндокринологов назвали наиболее ощутимой проблемой 717 респондентов (60,6% опрошенных), низкие зарплаты выбрали 648 респондентов (54,7% опрошенных). Плохо налаженную междисциплинарную работу назвали острой проблемой 592 респондента, это ровно половина от числа опрошенных. Почти 500 респондентов (41,4%) назвали профессиональное выгорание врачей ощутимой проблемой.

Кроме того, более 600 респондентов (53,6% опрощенных) указали на низкую информированность пациентов о заболевании. Эти данные коррелируют с ответом на вопрос о школах по сахарному диабету: 40,3% опрошенных врачей отметили, что в клиниках, где они работают, нет школ диабета, 9,8% респондентов (116 врачей) заявили, что когда-то при медучреждении, где они работают, была школа диабета, но сейчас ее нет. Еще 113 респондентов не знают, есть ли школа диабета при медучреждении, в котором они трудятся.

Аудитория приложения «Справочник врача» — более 400 тыс. врачей различных специализаций: врачи-специалисты, средний медицинский персонал, ординаторы и интерны. Проверка специальности медика проводится при регистрации в приложении по дипломам. Опрос проводился с 5 по 11 апреля, в нем приняли участие 1184 врача.

Президент Российской диабетической ассоциации Гагик Галстян признает, что проблема низких зарплат и, как следствие, текучести кадров действительно есть. Это особенно заметно в регионах. Он также подтвердил проблему междисциплинарного взаимодействия — по его словам, нет клинических психологов в должном количестве, далеко не во всех медучреждениях можно посмотреть глаза, ноги, показать пациента с ранами или нарушением кровотока хирургу.

В НМИЦ эндокринологии со ссылкой на оценку заместителя директора медучреждения и директора Института высшего и дополнительного профессионального образования доктора медицинских наук Екатерины Пигаровой сообщили РБК, что дефицит врачей-эндокринологов, по официальной статистике, в большей степени касается амбулаторного звена. Пигарова приводит данные Росстата за 2022 год, по ним суммарное количество незанятых ставок по специалистам в области эндокринологии составляет 16,7%. «Цифра не катастрофическая, но по ряду регионов нашей страны, как показывает практика, имеющийся штатный состав врачей не обеспечивает в должной мере потребности населения в медицинской помощи эндокринологического профиля, особенно учитывая непрекращающийся рост заболеваемости эндокринопатиями, в частности сахарным диабетом, ожирением, новообразованиями щитовидной и околощитовидных желез», — подчеркнула директор Института высшего и дополнительного профессионального образования.

Она также отметила, что внимание стоит уделить возвращению получивших специальное образование в НМИЦ эндокринологии ординаторов и аспирантов в направившие их на учебу медучреждения. Сейчас в регионах действует ряд программ, но их внедрение не носит обязательного характера.

При этом Пигарова считает, что проблема нехватки специалистов в сфере российского здравоохранения носит системный характер и решать ее следует в комплексе, по всему спектру медицинских специальностей.