Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 90,03 (+0,57) Инвестиции, 25 апр, 16:21 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 81,55 (+0,28) Инвестиции, 25 апр, 16:21
В Челябинске проведут смотр-конкурс на лучшее убежище Политика, 00:30
Врачи сообщили о нехватке эндокринологов в России Общество, 00:30
Два Ту-160 ВКС совершили 14-часовой полет над Баренцевым морем Политика, 00:19
Киев назвал условие для переговоров с Россией Политика, 00:10
В России снова начались продажи машин Iran Khodro Авто, 00:05
ВТБ сделает ставку на клиентов с зарплатой до 40 тыс. руб. Финансы, 00:03
Фитнес-клубы пожаловались Силуанову на променявших спорт на дачи россиян Бизнес, 00:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Почти 100 зданий сгорели в поселке Свердловской области Общество, 00:01
Минск стал лидером по росту цен на аренду жилья на майские праздники Недвижимость, 00:00
Bloomberg узнал о возможном сокращении субсидий для НПЗ в России Экономика, 25 апр, 23:54
МИД назвал неурегулированным вопрос квартир центра в Хельсинки Политика, 25 апр, 23:34
В Минздраве объяснили, кому нужно привиться от кори Общество, 25 апр, 23:30
В ООН ответили на идею России о переносе штаб-квартиры из Нью-Йорка Политика, 25 апр, 23:22
Лавров оценил ситуацию с зерновой сделкой словом «тупик» Политика, 25 апр, 23:16
Общество ,  
0 

Врачи сообщили о нехватке эндокринологов в России

Опрос «Справочника врача»: в России наблюдается нехватка эндокринологов
Наиболее ощутимой проблемой, касающейся сахарного диабета, врачи считают кадровый дефицит, показал опрос «Справочника врача». Эксперты говорят, что кадровые проблемы в основном касаются амбулаторного звена
Фото: Юрий Чичиков / РБК
Фото: Юрий Чичиков / РБК

Врачи считают самой большой проблемой в области борьбы с диабетом в России нехватку профильных специалистов, об этом свидетельствуют данные опроса (есть у РБК), проведенного сервисом «Справочник врача».

Нехватку эндокринологов назвали наиболее ощутимой проблемой 717 респондентов (60,6% опрошенных), низкие зарплаты выбрали 648 респондентов (54,7% опрошенных). Плохо налаженную междисциплинарную работу назвали острой проблемой 592 респондента, это ровно половина от числа опрошенных. Почти 500 респондентов (41,4%) назвали профессиональное выгорание врачей ощутимой проблемой.

Кроме того, более 600 респондентов (53,6% опрощенных) указали на низкую информированность пациентов о заболевании. Эти данные коррелируют с ответом на вопрос о школах по сахарному диабету: 40,3% опрошенных врачей отметили, что в клиниках, где они работают, нет школ диабета, 9,8% респондентов (116 врачей) заявили, что когда-то при медучреждении, где они работают, была школа диабета, но сейчас ее нет. Еще 113 респондентов не знают, есть ли школа диабета при медучреждении, в котором они трудятся.

Аудитория приложения «Справочник врача» — более 400 тыс. врачей различных специализаций: врачи-специалисты, средний медицинский персонал, ординаторы и интерны. Проверка специальности медика проводится при регистрации в приложении по дипломам. Опрос проводился с 5 по 11 апреля, в нем приняли участие 1184 врача.

Президент Российской диабетической ассоциации Гагик Галстян признает, что проблема низких зарплат и, как следствие, текучести кадров действительно есть. Это особенно заметно в регионах. Он также подтвердил проблему междисциплинарного взаимодействия — по его словам, нет клинических психологов в должном количестве, далеко не во всех медучреждениях можно посмотреть глаза, ноги, показать пациента с ранами или нарушением кровотока хирургу.

В НМИЦ эндокринологии со ссылкой на оценку заместителя директора медучреждения и директора Института высшего и дополнительного профессионального образования доктора медицинских наук Екатерины Пигаровой сообщили РБК, что дефицит врачей-эндокринологов, по официальной статистике, в большей степени касается амбулаторного звена. Пигарова приводит данные Росстата за 2022 год, по ним суммарное количество незанятых ставок по специалистам в области эндокринологии составляет 16,7%. «Цифра не катастрофическая, но по ряду регионов нашей страны, как показывает практика, имеющийся штатный состав врачей не обеспечивает в должной мере потребности населения в медицинской помощи эндокринологического профиля, особенно учитывая непрекращающийся рост заболеваемости эндокринопатиями, в частности сахарным диабетом, ожирением, новообразованиями щитовидной и околощитовидных желез», — подчеркнула директор Института высшего и дополнительного профессионального образования.

Она также отметила, что внимание стоит уделить возвращению получивших специальное образование в НМИЦ эндокринологии ординаторов и аспирантов в направившие их на учебу медучреждения. Сейчас в регионах действует ряд программ, но их внедрение не носит обязательного характера.

Читайте на РБК Pro
Уходит эпоха холодных звонков и CRM. Что теперь помогает продавать в b2b
Merck и Moderna делают вакцину против рака. Стоит ли покупать их акции
Можно ли заработать на IPO бизнесов Alibaba в Гонконге
Как производитель пива потерял $6 млрд после маркетингового скандала

При этом Пигарова считает, что проблема нехватки специалистов в сфере российского здравоохранения носит системный характер и решать ее следует в комплексе, по всему спектру медицинских специальностей.

Авторы
Теги
София Прохорчук София Прохорчук
сахарный диабет Врачи дефицит кадров
Материалы по теме
Медики назвали кадровый дефицит и перегрузки причинами врачебных ошибок
Общество
Как врачи в Великобритании бастуют 4 дня из-за зарплаты. Видео
Общество
Власти вернули льготные автокредиты для врачей и участников спецоперации
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter