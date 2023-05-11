В Подмосковье около складов нашли упавший дрон

В Солнечногорском районе в Подмосковье у складов нашли упавший беспилотник

Фото: Никита Попов / РБК

В Солнечногорском районе в Подмосковье 9 мая нашли упавший беспилотник. Об этом РБК сообщил источник в региональном МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Дрон упал в деревне Радумля в городском округе Солнечногорск. Его нашли около складов, которые принадлежат ООО «Радумля». Беспилотник нашел охранник складов в ста метрах.

На земле лежал беспилотник размером 50 на 50 см. На место приехали силовики с собакой. Они не нашли на беспилотнике взрывчатых веществ и взрывных устройств. Беспилотник был изъят с места происшествия.

В Подмосковье 3 мая запретили полеты беспилотников. Исключение было сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти.