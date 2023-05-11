Арестович назвал Киев русскоязычным городом

Вид на Киев (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

«Киев — русскоязычный город», — заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью украинскому журналисту Василию Голованову. «Сколько можно выступать против реальности?» — спросил Арестович.

Арестович отметил, что в Украине и в Киеве становится больше русскоговорящих, и их количество будет только расти. Он добавил, что украинское общество в лице «говорящих голов идеологов» становится на позицию «отрицания реальности».

Арестович привел в пример свою знакомую, которая работает кассиром в киевском супермаркете. Она подсчитала, что из сотни покупателей 14 к ней обращаются на украинском, а 86 — на русском.

В конце 2022 года глава Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что «русский язык должен исчезнуть» с территории Украины.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он определил тех, кто обязан владеть украинским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Помимо этого, закон обязывает поставщиков услуг обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям только на государственном языке.

В марте 2022 года после начала военной операции на Украине глава МИДа Сергей Лавров говорил, что российская сторона требует отмены всех ограничений на русский язык и русское образования на Украине как одно из условий для мирный переговоров.