Путин поддержал планы главы Ивановской области избираться на новый срок

Владимир Путин и Станислав Воскресенский (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение на новый срок действующего губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, который решил участвовать в выборах главы региона в 2023 году. Об этом президент сказал на встрече с самим Воскресенским, передает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что когда Воскресенского назначили главой региона, ситуация там была «не из самых простых», а за время его работы «сделано немало». Сейчас, по словам главы государства, безработица в Ивановской области является «одной из низких в стране», промышленное производство растет.

«В целом у вас темп набран хороший, поэтому если жители области доверие вам окажут, конечно, я со своей стороны вас поддержу», — сказал президент.

Губернаторские выборы должны пройти 10 сентября в 23 регионах России.

Воскресенского назначили временно исполняющим обязанности главы региона в октябре 2017 года. В 2018 году он победил на выборах, получив более 65% голосов избирателей.

До назначения на этот пост Воскресенский с 2008 по 2012 год был замминистра экономического развития, позже — заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, где курировал развитие Калининградской области.



В 2014 году он вернулся в Минэкономразвития на должность замминистра. Там он занимался вопросами по улучшению инвестклимата и формирования благоприятной бизнес-среды, развития механизмов государственно-частного партнерства, налоговой политики, координацией торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона).

До Воскресенского должность губернатора Ивановской области занимал Павел Коньков. Как рассказывали источники РБК в 2017 году, он ушел в отставку в связи с экономическими и коррупционными проблемами в регионе.