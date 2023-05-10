В Волгограде арестовали участника операции на Украине за угрозы судье

Арсен Мелконян (Фото: vlgsud / Telegram)

В Волгограде арестовали Арсена Мелконяна за угрозы судье, которая приговорила его за убийство. Об этом сообщает V1.RU.

По данным издания, мужчина вернулся с Украины после участия в российской военной операции. После этого он начал угрожать судье, которая признала его виновным в убийстве.

Осенью 2022 года суд в Волгограде приговорил Мелконяна к 11 годам лишения свободы по обвинению в убийстве. По версии следствия, Мелконян в 2020 году избил местного риелтора, с которым поссорилась его сестра. В результате риелтор умер в больнице.

Спустя некоторое время Мелконян должен был участвовать в судебном процессе по выплате моральной компенсации семье потерпевшего. На сайте суда появилась отметка, что его местонахождение неизвестно. Друзья мужчины рассказали изданию, что он получил помилование от президента и поехал на Украину для участия в военной операции.

Следственный комитет позже опубликовал заявление, в котором говорится о возбуждении четырех уголовных дел против неназванного мужчины. СК возбудил дела по ч. 2 ст. 321 УК (дезорганизация учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества), ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством), ч. 1 ст. 296 УК (угроза убийством в отношении судьи).

«Кроме того, фигурант с июля 2022 года по февраль 2023 года, используя мобильный телефон, направлял своей бывшей супруге и несовершеннолетней дочери СМС-сообщения с угрозами убийством. Указанные сообщения восприняты потерпевшими реально», — говорится в сообщении.