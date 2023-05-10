Здания почты и библиотеки пострадали из-за взрыва в белгородском селе
Гладков: из-за ночного взрыва в селе Ольховатка повреждены два жилых дома и библиотека
В селе Ольховатка в Белгородской области ночью произошел взрыв, сообщил во «ВКонтакте» губернатор Вячеслав Гладков.
«Судя по всему, взорвался вражеский беспилотник. Повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль», — написал он. Глава региона пообещал начать восстановление с сегодняшнего дня.
8 мая ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Валуйском городском округе Белгородской области. Никто не пострадал.
С весны 2022 года в регионе действует высокий уровень террористической опасности, с осени — средний уровень реагирования.