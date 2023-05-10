В Донбассе погиб сотрудник офиса Зеленского

В Донбассе погиб сотрудник офиса президента Украины Алексей Титаренко, сообщил глава офиса Андрей Ермак в телеграм-канале.

«На передовой Донбасса погиб сотрудник офиса президента Алексей Титаренко», — написал Ермак.

Он уточнил, что погибший был главным консультантом директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

Руководитель офиса выразил соболезнования родным и близким Титаренко.

В апреле на Украине в ходе боев погиб экс-депутат Верховной рады от партии бывшего президента Петра Порошенко Олег Барна. По данным УНИАН, он умер

за день до своего 56-го дня рождения. Барна в 2015 году во время выступления тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка подошел к нему с букетом цветов и поднял его, пытаясь оттащить от микрофона. За это экс-парламентария исключили из фракции «Блока Петра Порошенко».