В зоне военной операции погиб экс-депутат от партии Порошенко

В зоне военной операции на Украине погиб экс-депутат Верховной рады от партии бывшего президента Петра Порошенко Олег Барна. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

«Вчера во время боевых действий погиб Олег Барна. Так получилось, что у нас была возможность пообщаться на прошлой неделе», — сообщил Дмитрашковский.

Экс-депутату было 55 лет, он погиб за день до своего дня рождения, пишет УНИАН. Обстоятельства и место его смерти не уточняются.

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