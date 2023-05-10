Philips продолжит поставлять больничное оборудование в Россию

Нидерландская компания Philips продолжит поставки больничного оборудования в Россию, заявил главный исполнительный директор Рой Джейкобс на собрании акционеров, передает Reuters.

«Право на здравоохранение является всеобщим, и мы являемся частью системы оказания медицинской помощи. <...> Мы делаем это в России, как и на Украине», — сказал он.

Джейкобс отметил, что деятельность Philips в России сосредоточена на обслуживании и поставках больничного оборудования, такого как большие медицинские сканеры, в то время как компания прекратила продажу в стране средств личной гигиены — за исключением продукции для материнского ухода. Он добавил, что деятельность в России невыгодна.

В ноябре прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба включил Philips в список крупных международных компаний, которых он обвинил в получении «кровавых прибылей» за счет продолжения деятельности в России.