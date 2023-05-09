Оппозиция Пакистана призвала к протестам после ареста Имрана Хана

Протесты против задержания Имрана Хана в Пешаваре (Фото: Fayaz Aziz / Reuters)

Оппозиционная партия Пакистана «Движение за справедливость» призвала сторонников начать массовые протесты после ареста ее лидера и основателя, бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Свои заявления партия разместила в официальном аккаунте в Twitter.

«Выходите [на протесты] за настоящую свободу, за будущие поколения, за своего лидера! <...> Выходите за лидера, который заботится о вашей свободе больше, чем о своей жизни!» — сказано в сообщениях.

Движение призвало граждан «спасти страну». В противном случае «сцена, которую мы наблюдаем сейчас, будет продолжаться еще долгие годы», заявили в партии.

Протесты, по данным движения, уже начались в Карачи, Лахоре, Пешаваре, Фейсалабаде, Сиалкоте и других крупных городах Пакистана.

Ранее телеканал Geo TV сообщил, что в столице Пакистана, Исламабаде, задержали главу движения, экс-премьера страны Имрана Хана. По его информации, политика заключили под стражу в здании суда, куда он прибыл в рамках рассмотрения дела о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир траст».

Хан собирался внести залог по другим возбужденным против него делам. Представитель политика Рауф Хасан сообщил, что его задержали до начала слушаний в «нарушение всех законов», передавал телеканал Al Jazeera.

Представитель движения и бывший министр информации в правительстве Хана Фавад Чаудри заявил, что его соратника «увезли неизвестные лица в неизвестном направлении». Произошедшее он назвал похищением. Глава пакистанского МВД Рана Санаулла позднее сказал, что Хан был задержан в связи с обвинениями в коррупции. «Хан [ранее] не явился в суд, несмотря на уведомления», — добавил министр.