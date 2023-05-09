Женщина и ребенок погибли при падении дерева в парке Саратова, еще три человека пострадали

Женщина и ребенок погибли при падении дерева в парке Саратова

Фото: Следственный комитет РФ

Дерево упало на пятерых человек в парке Саратова, двое из них погибли, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Несчастный случай произошел около 14:35 в городском парке в Октябрьском районе города. Как сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения области Юрий Юрин, погибли женщина и ребенок, были ли они родственниками, пока неизвестно. СК уточняет, что погибла девятилетняя девочка.

Три пострадавших получили «незначительные повреждения», сказал Юрин. Ранее он говорил, что двое из пострадавших — дети.

Дерево стояло возле детской площадки, уточняет региональная прокуратура. По информации ведомства, упало не само дерево, а только его часть. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал «112», видно, что на земле рядом с местом происшествия лежат две большие ветки. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту произошедшего.

Днем 9 мая в Саратове ожидались порывы ветра со скоростью до 15–17 м/с, предупреждало региональное управление МЧС.