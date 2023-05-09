В центре Москвы сняли все ограничения движения

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В центре Москвы сняли ограничения, введенные из-за парада Победы на Красной площади, движение полностью восстановлено. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

С 16:00 будет временно закрыт проезд на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского до Минского шоссе. Граждан попросили заранее выбрать пути объезда.

9 мая движение было перекрыто в том числе на улицах Тверская, Охотный Ряд, Моховая, Большая Якиманка и Новый Арбат. В местах ограничений временно закрыли подземные пешеходные переходы, несколько станций метро работали только на вход и пересадку пассажиров. Изменилась работа городского транспорта.