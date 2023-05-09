Выступление Путина на параде Победы. Видео

Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы в Москве.

Глава государства, в частности, заявил, что «сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже». «Против нашей Родины вновь развязана настоящая война», — сказал он. По словам Путина, «для нас, России, нет недружественных народов как на Западе, так и на Востоке».

Отдельно президент подчеркнул, что «мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным».

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