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В Киеве в День Победы жители возложили цветы к Вечному огню

Жители Киева в День Победы возложили цветы к Вечному огню в парке Славы
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

В Киеве жители несут цветы к Вечному огню в парке славы, сообщает украинское издание «Страна».

Судя по фотографиям, у Вечного огня немноголюдно. Рядом дежурит полиция. В других городах Украины к памятным местам также возлагали цветы, пишут «Страна» и «Суспільне», в Одессе — на аллее Славы в парке Шевченко, в Полтаве — у мемориала Солдатской славы.

Официальных мероприятий по празднованию Дня Победы 9 мая на Украине не запланировано.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. В видеообращении в своем телеграм-канале он заявил, что эта дата была установлена на континенте для празднования мира и единства и будет правильно отмечать ее «вместе со всей свободной Европой».

8 мая Зеленский предложил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. «Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чью жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», — сказал он.

День Европы ежегодно отмечается 9 мая в странах Евросоюза. Его дата приурочена к представлению Декларации Шумана 9 мая 1950 года, в которой французский министр иностранных дел Робер Шуман предложил создать европейское объединение угля и стали. Из этой экономической интеграции позднее возник Евросоюз.

На Украине, согласно указу президента Леонида Кучмы, с 2003 года День Европы отмечался в третью субботу мая. Праздник был установлен с учетом стратегического курса Украины на сближение со странами ЕС и дальнейшее вступление в объединение.

С 2015 года на Украине 8 мая отмечали День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Последний праздник пришел на смену Дню победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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