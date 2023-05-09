Жители Киева в День Победы возложили цветы к Вечному огню в парке Славы

В Киеве в День Победы жители возложили цветы к Вечному огню

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

В Киеве жители несут цветы к Вечному огню в парке славы, сообщает украинское издание «Страна».

Судя по фотографиям, у Вечного огня немноголюдно. Рядом дежурит полиция. В других городах Украины к памятным местам также возлагали цветы, пишут «Страна» и «Суспільне», в Одессе — на аллее Славы в парке Шевченко, в Полтаве — у мемориала Солдатской славы.

Официальных мероприятий по празднованию Дня Победы 9 мая на Украине не запланировано.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. В видеообращении в своем телеграм-канале он заявил, что эта дата была установлена на континенте для празднования мира и единства и будет правильно отмечать ее «вместе со всей свободной Европой».

8 мая Зеленский предложил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. «Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чью жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», — сказал он.