На Красной площади начался парад Победы

Парад Победы начался на Красной площади в Москве

На Красной площади в Москве начался парад Победы.

Участие в параде принимают более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники. Среди них — участники военной операции на Украине.

Планируется, что на мероприятии с речью выступит президент Владимир Путин.

На параде присутствуют лидеры иностранных государств — президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов соответственно, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В прошлом году иностранных лидеров на парад не приглашали. В Кремле объясняли это тем, что была не юбилейная дата.