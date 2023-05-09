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Зеленский заявил о разработке новой концепции безопасности

Президент Зеленский: на Украине разработают «фундаментально новую» концепцию безопасности

На Украине разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности, она коснется работы школ, экономики, инфраструктуры, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем ежедневном видеобращении.

По его словам, в этой концепции будут даны комплексные ответы на все вопросы безопасности страны — «на законодательном уровне, на уровне правительственных решений».

Украинский лидер уточнил, что в новом документе будут отражены такие темы, как охрана границ, обеспечение безопасности школ, функционирование экономики и «реальная возможность гарантировать украинцам защиту».

Материал дополняется

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Владимир Зеленский Украина концепция Безопасность
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