Зеленский заявил о разработке новой концепции безопасности

На Украине разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности, она коснется работы школ, экономики, инфраструктуры, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем ежедневном видеобращении.

По его словам, в этой концепции будут даны комплексные ответы на все вопросы безопасности страны — «на законодательном уровне, на уровне правительственных решений».

Украинский лидер уточнил, что в новом документе будут отражены такие темы, как охрана границ, обеспечение безопасности школ, функционирование экономики и «реальная возможность гарантировать украинцам защиту».

Материал дополняется