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В Испании задержали ограбившую почти 100 церквей в 82 городах пару

МВД Испании: полиция задержала пару, ограбившую 93 церкви в 82 городах страны

Гражданская гвардия Испании задержала супружескую пару, которую подозревают в ограблении 93 церквей в 82 городах страны. Об этом говорится на сайте испанского Министерства внутренних дел.

Следствие полагает, что задержанные грабили церкви в трех регионах — Кантабрии, Астурии и Паленсии, чтобы получить деньги, в том числе пожертвования прихожан. Также они похищали предметы религиозного назначения для последующей перепродажи, отметили в ведомстве.

 В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что преступления совершала супружеская пара. Первые ограбления она совершила в декабре 2022 года в нескольких церквях Кантабрии. При этом церкви, которые планировалось ограбить, подбирала женщина. К местам ограблений пара ездила на разных машинах.

После того, как подозреваемых задержали, в их доме прошел обыск.

«При обыске дома были изъяты 140 церковных предметов, включая образа, футляры с маслами, небольшие ящики с ключами от кивотов, реликварии», — сказано в сообщении.

В доме нашли множество мелких монет из церковных коллекций и пожертвований прихожан. Также правоохранители изъяли у задержанных инструменты, которые, предположительно, использовались при ограблениях. Среди них обнаружились несколько ломов, домкрат, плоскогубцы, а также прибор ночного видения.

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Испания задержание ограбление церкви
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