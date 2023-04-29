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В центре Парижа ограбили ювелирный магазин Bulgari

Неизвестные ограбили ювелирный магазин Bulgari в центре Парижа

В центре Парижа ограбили ювелирный магазин Bulgari
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Неизвестные ограбили ювелирный магазин Bulgari (входит в LVMH) на Вандомской площади в центре Парижа, расследование поручено отделу по борьбе с бандитизмом, сообщила прокуратура французской столицы, передает France Info. По данным источника агентства в полиции, ущерб Bulgari оценивается в €1 млн.

По словам свидетеля, опрошенного France Télévisions (общество, в которое входит France Info), три человека «в капюшонах, одетые во все черное» и с нарукавной повязкой, ворвались в бутик около 14:40 мск.

Они ударили охранника по голове, после чего два человека вошли в магазин с сумками и оружием, а еще один остался на улице и, как только появлялись прохожие, направлял на них оружие, рассказал собеседник агентства. По его словам, ограбление длилось «одну-две минуты». Грабители скрылись на двух мотоциклах.

Источник в полиции BFM TV подтвердил информацию об ограблении.

Actu 17 опубликовал фото очевидцев с места ограбления, на котором видно, что перед магазином стоят два черных мотоцикла, а рядом с ними — неизвестный в шлеме и черной одежде, у которого в руках оружие. По крайней мере у одного из грабителей была нарукавная повязка, напоминающая полицейскую, пишет издание.

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Журналист Brut FR Реми Буйзин опубликовал в Twitter видео с места событий, где также видно оставшегося на улице неизвестного в черном возле мотоциклов.

Это не первый случай ограбления этого магазина. 7 сентября 2021 года вооруженные преступники в капюшонах похитили драгоценности на €10 млн. Двух подозреваемых задержали во время погони, пятерым удалось скрыться на двух скутерах. В июне прошлого года двоим причастным предъявили обвинения.

Теги
ограбление Париж Франция ювелирный магазин
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