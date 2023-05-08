В Оренбурге задержали третьего фигуранта дела об обрушении карусели

Фото: СК России по Оренбургской области

В Оренбурге задержали руководителя ООО «Аттракцион-Сервис», предоставляющей услуги в парке имени 50 лет СССР («Орен-парк»), сообщает СК. Ранее в парке произошло обрушение аттракциона «Цепочная карусель».

36-летний руководитель задержан в качестве подозреваемого. Ранее в ООО «Аттракцион-Сервис» и ООО «Винтаж», отвечающей за техническое обслуживание аттракционов, прошли обыски. Обыски прошли в рамках уголовных дел по ч. 2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью) и пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Карусель рухнула 6 мая; по данным мэрии, причиной стала поломка механизма. В пресс-службе губернатора Оренбургской области сообщили, что карусель не была зарегистрирована в органах технадзора. По данным Минздрава, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализировали.

Ранее следователи задержали руководителя ООО «Винтаж» и «лицо, фактически осуществляющее организацию установления и эксплуатации аттракционов в парке имени 50 лет СССР («Орен-парк»)».