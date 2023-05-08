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Наибольший доход пайщикам в апреле принесли акции российских компаний

«Коммерсантъ»: наибольшую доходность в апреле показали фонды с акциями российских компаний
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Наибольшую доходность для пайщиков в апреле принесли фонды, ориентированные на российские акции, — их стоимость за месяц выросла на 5–10%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные InvestFunds.

Издание отмечает, что в марте наибольший прирост стоимости паев отмечался в фондах с валютными активами. По итогам минувшего месяца индекс Московской биржи вырос на 7,5%, до отметки 2635 пунктов, и вернулся к уровням начала апреля 2022 года.

Основным фактором, повлиявшим на рост котировок акций российских эмитентов, является ожидание масштабных дивидендных выплат, говорится в статье.

«Дополнительными факторами, повлиявшими на позитивный тренд в апреле, стали ослабление рубля и сокращение дисконта российской нефти Urals к Brent, что позитивно для нефтегазовых экспортеров», — добавила аналитик инвестгруппы ТРИНФИКО Мария Трофимова.

В апреле акционеры Сбербанка утвердили дивиденды в размере 25 руб. за акцию. Всего банк направит на выплату дивидендов 565 млрд руб., что станет новым рекордом в истории «Сбера». Высокие дивиденды также рекомендовали советы директоров ЛУКОЙЛа и «Татнефти».

Теги
дивиденды Мосбиржа пайщики
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