В Китае заявили об успешном испытании многоразового космического аппарата

Китай успешно испытал многоразовый космический аппарат, он вернулся на Землю после 276 суток Об этом сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC), передает China Daily.

Аппарат запустили с космодрома Цзюцюань в августе 2022 года. Подробности об экспериментальной разработке не проводились. В CASC заявили, что перед ним была поставлена задача "проверить технологии многоразового использования и технологии обслуживания на орбите, заложив технологическую основу для мирного использования космоса".

Агентство отмечает, что это второй случай, когда Китай опубликовал результаты экспериментального запуска многоразового космического аппарата. Предыдущее испытание состоялось в сентябре 2020 года, тогда аппарат находился на орбите менее двух дней.