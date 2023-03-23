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Технологии и медиа ,  
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Первая в мире созданная на 3D-принтере ракета не смогла достичь орбиты

Созданная на 3D-принтере ракета не смогла достичь космической орбиты
Ракета Terran 1 компании Relativity Space
Ракета Terran 1 компании Relativity Space (Фото: Trevor Mahlmann / Relativity Space / Reuters)

В США запустили первую в мире 3D-печатную ракету-носитель, однако она не смогла выйти на орбиту из-за отказа одного из двигателей, сообщает NBC News.

Ракета Terran 1 компании Relativity Space стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида в 7:25 мск, но через несколько минут диспетчеры сообщили о проблеме с двигателем в верхней ступени ракеты. Других подробностей о проблеме в компании не предоставили.

Миссия Good Luck, Have Fun («Удачи, повеселитесь!») рассматривалась как испытательная, спутников или оборудования на ракете не было. В компании запуск ракеты оценили положительно. «Сегодня мы одержали огромную победу и сделали много исторических первых шагов. <...> Мы будем оценивать данные полета и предоставлять публичные обновления в ближайшие дни», — сообщила Relativity Space в Twitter.

Ракеты с деталями, которые печатали на 3D-принтере, уже летали в космос, отмечает NBC News. Однако ракета-носитель компании Relativity — это первая ракета-носитель, почти полностью изготовленная с помощью 3D-печати. В компании сообщали, что она на 85%, включая все двигатели, состоит из напечатанных деталей. В качестве горючего в ней используется метан, в качестве окислителя — жидкий кислород.

Первый запуск Terran 1 дважды откладывали из-за технических проблем. Изначально пуск был запланирован на 8 марта. Ракета способна доставлять грузы массой до 1250 кг на низкую околоземную орбиту. Стоимость каждого пуска — $12 млн.

Теги
3D-принтер ракета запуск
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В США запустят в космос первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
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