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В японской школе 47 детей почувствовали себя плохо из-за утечки газа

Kyodo: 47 детей почувствовали себя плохо в начальной школе Осаки из-за утечки газа

По меньшей мере 47 учеников начальной школы Осаки пожаловались на плохое самочувствие из-за утечки газа, из них несколько человек госпитализировали, передает Kyodo со ссылкой на заявление местной полиции.

Инцидент произошел в 9 утра по местному времени (03:00 мск) в начальной школе Камей в городе Яо. После жалоб на самочувствие, дети были эвакуированы из школы, троих из них госпитализировали. По данным полиции, все они находятся в сознании, им оказывается медицинская помощь.

В сентябре 2021 года старшеклассники распылили неизвестный газ в школе в Махачкале, в больнице оказались как минимум 16 детей, трое из них — в реанимации. При этом ТАСС сообщил со ссылкой на представителя мэрии города, что в результате отравления пострадали 24 человека, из них 19 госпитализированы. По словам собеседника агентства, среди пострадавших — ученики второго, пятого, девятого, десятого классов, а также один педагог. «Предварительная причина — перцовый баллончик, распыленный девятиклассником», — уточнил собеседник агентства.

Теги
Япония Дети начальная школа утечка газа
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