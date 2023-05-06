Гидрометцентр в третий раз объявил оранжевый уровень опасности из-за заморозков в Москве

В Москве третий раз объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков

В столичном регионе сохраняется холодная погода, в Москве и Подмосковье третий раз подряд будет действовать «оранжевый» (предпоследний) уровень погодной опасности, следует из данных на сайте Гидрометцентра.

В столице ночью ожидается от минус 2 до 0 градусов, а в области — от минус пяти до нуля градусов. Днем 6 мая местами могут пройти дождь и мокрый снег, температура в Москве будет плюс 5-7 градусов, по области плюс 4-9, северо-западный 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что 6 мая «арктическое вторжение» в регионе достигнет своего максимума, передает «РИА Новости». Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать тыловая холодная часть циклона.

Накануне в Санкт-Петербурге прошел снег, там также отмечается температура воздуха ниже климатической нормы.

Согласно предварительным прогнозам Гидрометцентра, потепление в столичном регионе начнется во второй половине следующей недели. «Будет отмечаться большой суточный ход температуры воздуха. Ночи еще будут прохладными, а вот днем воздух продолжит прогреваться», — говорится на сайте центра.

В четверг-пятницу температура в Москве поднимется до плюс 14-19 градусов, а в выходные — до плюс 17-21. Разница между температурами днем и ночью может спровоцировать кратковременные дожди, отмечают синоптики.