На Байкале произошло землетрясение

Фото: Владимир Байкальский / ТАСС

В акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 4,4, эпицентр находился в 22 км северо-западнее от села Оймур Кабанского района Бурятии, сообщает региональное управление МЧС.

«Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

По данным байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, землетрясение произошло в 22:07 по местному времени (17:07 мск). Толчки магнитудой 3–4 балла ощущались в селе Шигаево Кабанского района Бурятии и селе Тырган Ольхонского района Иркутской области, в Иркутске зафиксировали толчки в 3 балла.

По информации бурятского МЧС, толчки ощущались в Улан-Удэ, а также в Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Прибайкальском, Селенгиском и Таргабатайском районах республики.

Управление МЧС по Иркутской области передает, что интенсивность землетрясения в эпицентре составила 6,1 балла. В Иркутском и Ольхонском районах ощутимость составляла 3 балла, разрушений нет.

Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, добавило ведомство.