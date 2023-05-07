Дочь умершего актера из «Убойной силы» назвала причину его смерти

Александр Тютрюмов (Фото: РИА Новости)

Заслуженный артист России Александр Тютрюмов умер из-за воспалительного процесса внутренних органов, сообщила его дочь «Пятому каналу».

По ее словам, накануне он почувствовал резкую боль. Врачам не удалось его спасти.

64-летний актер умер в 8:45 7 мая в Санкт-Петербурге, рассказывала ранее его дочь телеканалу «78». Он ничем не болел, но чувствовал острое недомогание, добавила она. По информации телеканала, причиной смерти актера мог стать панкреатит (воспаление поджелудочной железы).

Александр Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в Подпорожье Ленинградской области. Он окончил индустриально-педагогический техникум, получил высшее экономическое и политическое образование. Также артист учился во ВГИКе на курсе «продюсер кино и телевидения». На протяжении восьми лет Тютрюмов играл в Народном театре Подпорожья, с января 1995 года стал актером киностудии «Ленфильм».

Тютрюмов снялся в более чем 40 кинолентах, сыграл роль Сергея Баринова — генерал-майора милиции в сериале «Улицы разбитых фонарей» и Костю Моргана в сериале «Агент национальной безопасности». Помимо этого, актер снимался в «Ералаше».