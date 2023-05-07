Гладков: одна женщина пострадала после обстрела села Муром в Белгородской области

Гладков сообщил о пострадавшей после обстрела села Мурома

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Одна женщина пострадала в результате обстрела с украинской стороны села Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Село расположено к югу от Белгорода у границы с Украиной.

«Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Били по центру села. По предварительным данным, есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей», — заявил глава Белгородской области.

Он добавил, что бригада скорой помощи и оперативные службы выехали на место происшествия.

Ранее Гладков сообщил, что в ночь на 7 мая было обстреляно село Сподарюшино в Грайворонском городском округе. Он отметил, что главное — отсутствие пострадавших, и добавил, что было повреждено одно частное домовладение.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.