НАТО заявило о «небезопасном» маневре российских истребителей на Балтике
Утром 17 ноября два российских истребителя облетели корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО, которые проводили «рутинные операции» в Балтийском море. Об этом говорится в сообщении Союзного морского командования (MARCOM) Североатлантического альянса.
Как заявили в блоке, самолеты пролетели на высоте 300 футов (91 м) над кораблями и на расстоянии 80 ярдов (73 м) от них, при этом пилоты не реагировали на сигналы военных НАТО.
Командование сочло маневр российских истребителей «небезопасным и непрофессиональным», отметив, что он прошел вблизи от кораблей в зоне, задействованной для учений противовоздушной обороны.
РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Российские военные ранее неоднократно отчитывались о том, как истребители сопровождают иностранные военные самолеты над Балтийским, Баренцевым и Черным морями. В Минобороны при этом подчеркивали, что полеты самолетов ВКС проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.