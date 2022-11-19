НАТО заявило о «небезопасном» маневре российских истребителей на Балтике

На этой неделе два российских истребителя облетели корабли НАТО на высоте 91 м и расстоянии 70 м, при этом пилоты не отвечали на запросы военных альянса, заявили в блоке

Фото: mc.nato.int

Утром 17 ноября два российских истребителя облетели корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО, которые проводили «рутинные операции» в Балтийском море. Об этом говорится в сообщении Союзного морского командования (MARCOM) Североатлантического альянса.

Как заявили в блоке, самолеты пролетели на высоте 300 футов (91 м) над кораблями и на расстоянии 80 ярдов (73 м) от них, при этом пилоты не реагировали на сигналы военных НАТО.

Командование сочло маневр российских истребителей «небезопасным и непрофессиональным», отметив, что он прошел вблизи от кораблей в зоне, задействованной для учений противовоздушной обороны.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Российские военные ранее неоднократно отчитывались о том, как истребители сопровождают иностранные военные самолеты над Балтийским, Баренцевым и Черным морями. В Минобороны при этом подчеркивали, что полеты самолетов ВКС проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.