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Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках

Группировка «Центр»: военные сбили три украинских дрона с помощью ПЗРК «Верба»

Военные российской группировки войск «Центр» уничтожили три украинских беспилотника из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба», сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Расчеты переносных зенитных комплексов «Верба» уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ (Вооруженные силы Украины. — РБК)», — сказал он.

ПЗРК «Верба» предназначен для поражения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет в условиях оптических помех при визуальной видимости цели. Он может поражать цели на расстоянии до 6 км на высоте до 3,5 км.

Начальник пресс-центра другой российской группировки войск «Днепр» Алексей Рулев сообщил «РИА Новости», что ее военные уничтожили склад оружия и ремонтных комплектов для ракетно-артиллерийской, бронетанковой и автомобильной техники.

Кроме того, в районе населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Тягинка, а также Наднепрянского, военные уничтожили минометные расчеты, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация», систему спутниковой связи и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД», заявил он.

Также российские средства радиоэлектронной борьбы подавили три украинских ударных беспилотника близ сел Обрывка, Крынки и Виноградово, заключил Рулев.

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Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках
Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках

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