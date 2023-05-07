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В «Авиалесоохране» опровергли причину пожара на складах с порохом

«Авиалесоохрана»: лесной пожар не был причиной возгорания на складах с порохом

Лесной пожар не был причиной возгорания на складах с порохом в поселке Первомайский Свердловской области, сообщили в «Авиалесоохране» со ссылкой на региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

«Наоборот, огонь в лес движется со стороны складов, что зафиксировано системой видеонаблюдения «Лесной дозор», — говорится в сообщении.

О том, что в Первомайском загорелись складские помещения «в результате перехода лесного пожара», ранее сообщило МЧС. По данным министерства, сгорели два склада на площади около 1000 кв. м, пожарным удалось предотвратить распространение огня на три складских строения.

Глава Режевского городского округа Иван Карташов объявил об эвакуации жителей поселка. Как рассказали «Интерфаксу» в администрации городского округа, на данный момент 32 человека прибыли в два пункта временного размещения. На территории Режевского округа был введен режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию с пожарами в регионе, власти запросили федеральную помощь.

Теги
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