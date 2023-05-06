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Под Екатеринбургом ввели режим ЧС после пожара на складах с порохом

В Режевском округе Свердловской области ввели режим ЧС после пожара на складах с порохом

В Режевском городском округе Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на складах с порохом, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава округа Иван Карташов.

Режим действует с 23:30 6 мая по местному времени (21:30 мск).

Вечером 6 мая региональное управление МЧС сообщило, что в поселке Первомайский Режевского городского округа загорелись складские помещения. В ведомстве уточнили, что на здания перекинулся лесной пожар.

О пожаре стало известно около 20:27 мск. Источники «Интерфакса» и ТАСС в экстренных службах сообщали, что загорелся склад с порохом. Собеседник ТАСС говорил, что неподалеку от него находятся еще 18 складов с порохом.

Местный портал E1.ru писал, что склады с порохом принадлежат предприятию «Гефест-М». Генеральный директор компании заявил РЕН ТВ, что на восьми складах (из 36) в Первомайском находятся горючие вещества.

Власти начали эвакуировать жителей из Первомайского: часть из них увезли из поселка на автобусах, остальные покинули населенный пункт на личном транспорте, писал Карташов. Он уточнил, что административному центру округа — городу Реж — огонь не угрожает. Позднее Карташов сообщил, что пожар перекинулся на микрорайон Гавань на юге города.

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Поселок Первомайский примыкает к городу Реж. Он находится в 60 км к северо-востоку от Екатеринбурга.

За день в Свердловской области произошло несколько лесных пожаров. Жители Екатеринбурга жаловались на большое облако дыма и запах гари, в городе перекрывали дороги. «Наиболее серьезная обстановка сложилась на территории городских округов Верхняя Пышма, Асбест, Дегтярск, Ревда, Березовский и Артемовский», — сообщали в МЧС. Жителей нескольких сел эвакуировали, а тушить пожары отправили вертолет Ми-8 и самолет-амфибию.

С 4 мая в лесах Свердловской области действует режим ЧС.

Теги
Свердловская область пожары режим ЧС
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