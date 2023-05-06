Посол назвал аморальным запрет Берлина на показ флага России 9 мая
Решение властей Берлина запретить демонстрацию российского флага и символов Дня победы на советских мемориалах 8 и 9 мая аморально и недопустимо, следует из заявления посла России в Германии Сергея Нечаева.
«Решительно не приемлем решение властей Берлина, согласно которому 8 и 9 мая 2023 года на основных советских воинских мемориалах посетителям запрещается демонстрация российских государственных флагов, а также символов, <...> включая Знамя Победы, флаг СССР, георгиевскую ленточку, элементы исторической военной формы и даже песни военных лет», — говорится в сообщении.
Также посол потребовал «полной отмены соответствующих запретов».
5 мая полиция Берлина сообщила о запрете во время празднования 9 Мая использовать в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде российскую и украинскую символику, в том числе портреты лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также был введен запрет на советскую символику и на буквы Z и V, которые российские военные наносят на военную технику в зоне операции на Украине.
Однако позднее адвокат Патрик Хайнеманн подал иск в суд из-за такого решения местных властей. В итоге административный суд Берлина снял запрет на украинские флаги, при этом запрет на российские флаги отменять не стали.