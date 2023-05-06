В Петербурге запретили беспилотники до конца майских праздников

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Оперативный штаб Санкт‑Петербурга принял решение с 7 по 10 мая запретить использование беспилотников, сообщает пресс-служба администрации города.

«Исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, прочих организаций, исполняющих государственный заказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии (при наличии подтверждающих документов)», — уточнили там.

Также в городе ввели запрет на передвижение водных мотоциклов на некоторых участках:

по Неве — от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста;

по двум участкам Малой Невки — от моста Бетанкура до Невы и от Большого Петровского моста до Большой Невки;

на Большой Невке — от Ушаковского моста до Невы;

на всем протяжении Кронверкского пролива.

«Эти меры принимаются в целях усиления охраны порядка и обеспечения безопасности во время городских мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — отметили в администрации.

За нарушение запрета на пуски дронов гражданам может грозить штраф до 50 тыс. руб. (по ст. 11.4 КоАП, нарушение правил использования воздушного пространства) или лишение свободы до семи лет в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти (по ст. 271.1 УК, нарушение правил использования воздушного пространства).