В Петербурге запретили беспилотники до конца майских праздников
Оперативный штаб Санкт‑Петербурга принял решение с 7 по 10 мая запретить использование беспилотников, сообщает пресс-служба администрации города.
«Исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, прочих организаций, исполняющих государственный заказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии (при наличии подтверждающих документов)», — уточнили там.
Также в городе ввели запрет на передвижение водных мотоциклов на некоторых участках:
- по Неве — от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста;
- по двум участкам Малой Невки — от моста Бетанкура до Невы и от Большого Петровского моста до Большой Невки;
- на Большой Невке — от Ушаковского моста до Невы;
- на всем протяжении Кронверкского пролива.
«Эти меры принимаются в целях усиления охраны порядка и обеспечения безопасности во время городских мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — отметили в администрации.
За нарушение запрета на пуски дронов гражданам может грозить штраф до 50 тыс. руб. (по ст. 11.4 КоАП, нарушение правил использования воздушного пространства) или лишение свободы до семи лет в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти (по ст. 271.1 УК, нарушение правил использования воздушного пространства).