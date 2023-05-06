Представитель Прилепина прокомментировала сообщения о его госпитализации в Москву

Представитель ответила на сообщения о госпитализации Прилепина в Москву

Захар Прилепин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пресс-секретарь писателя Захара Прилепина ответила на вопрос РБК о его транспортировке из Нижегородской области.

Она отметила, что дальнейшие комментарии будут позже.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что для возможной транспортировки Прилепина в Москву вылетел вертолет.

6 мая под Нижним Новгородом взорвался автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и один из руководителей партии «Справедливая Россия». Его пресс-секретарь и губернатор Нижегородской области сообщили, что Прилепин «в порядке». Источник РБК, близкий в МВД, рассказал, что Прилепин, по предварительной информации, тяжело пострадал, у него ранения ног. СК возбудил уголовное дело, статья не уточняется.