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Песков заявил, что ему известно о подрыве автомобиля Прилепина

Дмитрий Песков: мне известно о подрыве автомобиля Захара Прилепина
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Кремле известно о подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передают «РИА Новости».

Песков отметил, что «надо сначала получить информацию от правоохранительных органов», перед тем как комментировать покушение на Прилепина.

6 мая под Нижним Новгородом взорвался автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и один из руководителей партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин. Пресс-секретарь писателя и губернатор Нижегородской области сообщили, что Прилепин «в порядке».

Источник РБК, близкий в МВД, рассказал, что Прилепин, по предварительной информации, тяжело пострадал, у него ранения ног. По его данным, Прилепин возвращался в Москву из Донбасса. Он предположил, что взрывное устройство могли установить под капот автомобиля. Следственный комитет сообщил, что специалисты СК выехали на место происшествия, возбуждено уголовное дело.

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