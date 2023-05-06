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Захарова прокомментировала взрыв машины с Прилепиным

Захарова: НАТО выкормили новую международную террористическую ячейку — киевский режим
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: ТАСС)

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила в своем телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского с террористом Усамой Бен Ладеном.

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии», — сказала она.

Захарова также призвала молиться за писателя Захара Прилепина. «Молимся за Захара», — написала представитель МИДа.

6 мая под Нижним Новгородом взорвался автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и один из руководителей партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин. Пресс-секретарь писателя сообщила, что он «в порядке». Источник РБК, близкий в МВД, рассказал, что Прилепин, по предварительной информации, тяжело пострадал, у него ранения ног. На место происшествия выехали представили Следственного комитета.

Теги
Персоны
Захар Прилепин Украина Мария Захарова МИД
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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