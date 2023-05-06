Следователи выехали на место, где взорвался автомобиль с Прилепиным

Фото: СК РФ

Следователи и криминалисты управления СК по Нижегородской области выехали на место происшествия с автомобилем, в котором находился Захар Прилепин.

Под Нижним Новгородом взорвался автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и один из руководителей партии «Справедливая Россия».

Источник РБК, близкий к МВД, рассказал, что Прилепин, по предварительной информации, тяжело пострадал, у него ранения ног. По данным собеседника РБК, писатель возвращался с территории новых регионов.

Источник РБК сообщил, что злоумышленники могли прикрепить взрывное устройство под капот автомобиля в тот момент, когда Прилепин находился в кафе. По словам источника, взрыв был достаточно сильный, образовалась воронка. В результате взрыва Прилепин получил ранения ног.