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В Петербурге прошел снег

В Санкт-Петербурге второй раз за два дня повалил снег

Утром 5 мая Санкт-Петербург накрыла туча на фоне низкой для климатической нормы температуры воздуха, начался снег. Накануне на севере города также прошел снег. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал это «апогеем арктического вторжения», сообщает 78.ru.

Средний температурный фон ниже климатической нормы на 5–6 градусов, а утром и вечером местами возможна гололедица, говорится в статье.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Петербурге утром ожидался дождь со снегом. Температура воздуха, согласно прогнозу, составляла 0–4 градуса, но при этом ощущалась как минус 3 градуса.

По информации Гидрометцентра, в Санкт-Петербурге не ожидается осадков, а за прошедшие сутки их количество составило менее 0,1 мм.

В Москве дождь с мокрым снегом ожидается вечером 5 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает «РИА Новости». Воздух прогреется до 9–11 градусов, по области до 7–12 градусов. По словам синоптика, северо-западный ветер будет порывистым, 4–9 м/с.

Гидрометцентр прогнозирует дождь и мокрый снег в Москве в ночь на 6 мая. 

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