В Южной Корее потерпел крушение американский истребитель F-16

Истребитель США разбился во время тренировочного полета в Южной Корее

Американский истребитель F-16 потерпел крушение во время тренировочного полета недалеко от военной базы США Осан в Южной Корее, сообщили ВВС Штатов в стране, передает CNN.

Военные уточнили, что самолет, приписанный к 8-му авиакрылу истребителей, «разбился в сельскохозяйственном районе недалеко от авиабазы Осан около 9:45 утра» по местному времени (6:45 мск).

По их словам, пилот благополучно катапультировался и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. В результате инцидента никто из гражданских лиц не пострадал, заявили военные. Расследование произошедшего продолжается.

Губернатор южнокорейской провинции Кенги-до Ким Дон Ен сообщил в Twitter, что к месту крушения были направлены пожарные службы для тушения возгорания. Он написал, что угроза вторичного взрыва отсутствует.

Авиабаза Осан — ближайшая база американских ВВС к Северной Корее, расположенная примерно в 64 километрах от ее границы.