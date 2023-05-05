Французские депутаты реанимировали стенографистку после приступа

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Депутаты Национальной ассамблеи Франции вечером 4 мая реанимировали стенографистку, у которой произошел сердечный приступ. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на председателя парламента Яэль Браун-Пиве.

Стенографистке стало плохо во время выступления членов Французской коммунистической партии. Заседание остановили, и Жюльен Ранкуль (депутат от ультраправой партии «Национальное объединение» и по совместительству пожарный-доброволец) и Стефани Рист (депутат от партии «Возрождение», врач) «очень быстро» помогли ей, рассказала Браун-Пиве.

Состояние стенографистки стабилизировалось, ее госпитализировали.

До того как сотруднице стало плохо, заседание парламента уже прерывали из-за напряженного обсуждения финансирования органов местного самоуправления, отмечает BFM.