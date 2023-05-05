Суд отказался арестовать объявленного в розыск и уехавшего на фронт мэра

Рустям Абушаев (Фото: primorsk.er.ru)

Фрунзенский районный суд Владивостока отказал в аресте главы города Большой Камень Рустяма Абушаева, о котором ходатайствовала сторона обвинения, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в телеграм-канале.

«Отметим, что суду стороной защиты в опровержение доводов следователя о наличии основания для объявления международного розыска представлены фактические данные о пребывании обвиняемого на территории Российской Федерации и участия в проведении специальной военной операции», — говорится в публикации.

О том, что объявленный в розыск по подозрению в мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности Абушаев находится в зоне военной операции, стало известно в середине апреля. Глава Большого Камня опубликовал видео в своем телеграм-канале, где заявил, что хочет «защищать свою страну и своих людей».

В пресс-службе администрации города тогда рассказали, что Абушаев не уходил в отставку, а находится в отпуске. В пресс-службе управления Следственного комитета по Приморскому краю уточнили, что он все еще в розыске.

В марте в отношении Абушаева возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Вменяемые ему преступления относятся к периоду, когда он был главой Надеждинского района Приморского края.

По данным прокуратуры, с июня 2019 года по июль 2020-го Абушаев и еще два фигуранта предоставили инвалиду и ветерану труда в фиктивную собственность два земельных участка на полуострове Де-Фриз и в поселке Ключевой площадью более 3 га. Их рыночная стоимость превышает 54 млн руб. После этого землю переоформили на третьих лиц, разделили на 22 более мелких участка, которыми фигуранты уголовного дела «распорядились по своему усмотрению».

Кроме того, по версии следствия, Абушаев вопреки установленному законом запрету через доверенных лиц участвовал в управлении деятельностью коммерческой организации, которая предоставляет в аренду торговые площади.