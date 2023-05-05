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Суд отказался арестовать объявленного в розыск и уехавшего на фронт мэра

Суд отказался арестовать объявленного в розыск мэра Большого Камня, уехавшего на фронт
Рустям Абушаев
Рустям Абушаев (Фото: primorsk.er.ru)

Фрунзенский районный суд Владивостока отказал в аресте главы города Большой Камень Рустяма Абушаева, о котором ходатайствовала сторона обвинения, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в телеграм-канале.

«Отметим, что суду стороной защиты в опровержение доводов следователя о наличии основания для объявления международного розыска представлены фактические данные о пребывании обвиняемого на территории Российской Федерации и участия в проведении специальной военной операции», — говорится в публикации.

О том, что объявленный в розыск по подозрению в мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности Абушаев находится в зоне военной операции, стало известно в середине апреля. Глава Большого Камня опубликовал видео в своем телеграм-канале, где заявил, что хочет «защищать свою страну и своих людей».

В пресс-службе администрации города тогда рассказали, что Абушаев не уходил в отставку, а находится в отпуске. В пресс-службе управления Следственного комитета по Приморскому краю уточнили, что он все еще в розыске.

В марте в отношении Абушаева возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Вменяемые ему преступления относятся к периоду, когда он был главой Надеждинского района Приморского края.

По данным прокуратуры, с июня 2019 года по июль 2020-го Абушаев и еще два фигуранта предоставили инвалиду и ветерану труда в фиктивную собственность два земельных участка на полуострове Де-Фриз и в поселке Ключевой площадью более 3 га. Их рыночная стоимость превышает 54 млн руб. После этого землю переоформили на третьих лиц, разделили на 22 более мелких участка, которыми фигуранты уголовного дела «распорядились по своему усмотрению».

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Кроме того, по версии следствия, Абушаев вопреки установленному законом запрету через доверенных лиц участвовал в управлении деятельностью коммерческой организации, которая предоставляет в аренду торговые площади.

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