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Общество ,  
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Курьер в Москве украл у внучки ветерана сумку Hermes за ₽5 млн

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В пятницу, 25 ноября, полиция задержала курьера, укравшего сумку Hermes у внучки генерала, ветерана Великой Отечественной войны. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Сумку похитили еще 4 ноября в салоне по ремонту брендовых вещей, расположенном на 1-й Тверской-Ямской улице. Тогда в полицию обратилась администратор салона и сообщила о краже. По ее словам, сумку в салон отдала на реставрацию Татьяна Беляева. Источник сообщил, что ее дед Иван Наумович Шевченко был генерал-майором и участвовал в освобождении Украины во время Великой Отечественной войны.

Задержанный 62-летний мужчина работал курьером в этом салоне. Его изобличили в краже, проанализировав запись с видеокамер наружного наблюдения. Полиция возбудила уголовное дело по факту совершения кражи в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса РФ составляет до десяти лет лишения свободы.

Теги
кража задержание ГУ МВД по Москве
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