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Россияне назвали причины пропуска работы

Исследование: каждый шестой россиянин обманывал работодателя, чтобы пропустить работу

Каждый шестой россиянин обманывал работодателя, чтобы пропустить работы, следует из результатов совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и сервиса по поиску работы и персонала hh.ru (есть у РБК). В опросе участвовали 2852 человека.

Среди наиболее популярных отговорок — болезнь (ее используют 68% респондентов) и семейные обстоятельства (58%). В то же время почти половина опрошенных (45%) пропускают рабочие дни только по официальной причине: отпуск или больничный. Треть респондентов (32%) могут взять отгул для посещения врача, чуть меньше россиян (28%) пропускают работу из-за личных причин.

Четверть респондентов могут прогулять работу при плохом самочувствии и по причине появления различных форс-мажоров (например, поломка транспортного средства или погодные условия).

Самыми частыми субъективными причинами пропуска работы опрошенные называли отсутствие настроения работать (59%), нехватка мотивации (44%), наличие важных срочных дел (36%) и нежелание браться за определенные задачи (25%).

Вне официального больничного каждый шестой респондент (16%) пропускает работу один раз в год или реже, 15% — раз в 3-5 месяцев. Еще 13% не выходят на работу без объективной причины раз в 1-3 месяца.

Чаще остальных работу пропускают юристы (14%) и работники сферы PR, рекламы и маркетинга (13%) — они берут отгулы один раз в месяц или даже чаще. Нередко (один раз в 1-3 месяца) пропускают работу сотрудники сферы строительства и недвижимости (22%). Также отгулами с такой периодичностью часто пользуются юристы (18%). А работники розничной торговли (47%) и логисты (45%) никогда не прогуливают работу.

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Половина работодателей (49%) к пропускам на работе относится нейтрально, если они не слишком частые. А вот у каждого пятого россиянина отгулы не приветствуются, их можно брать только в крайних случаях.

Пропуская работу по личным причинам, россияне чаще испытывают негативные эмоции: страх и тревогу (36%), стыд (35%) и неуверенность (29%). В то же время более трети (36%) чувствуют облегчение, а четверть (24%) — воодушевление и эмоциональный подъем.

Женщины испытывают негативные эмоции по поводу пропуска работы по субъективным причинам чаще мужчин: тревогу и страх ощущают половина женщин и менее трети (29%) мужчин, а стыд — 44% против 27% соответственно. Радость при этом испытывают 24% мужчин и меньше десятой части (9%) женщин.

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