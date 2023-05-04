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В селе Успенка в Тюменской области загорелись 13 жилых домов

МЧС: из-за пожара в селе Успенка Тюменской области эвакуированы 484 человека

В селе Успенка в Тюменской области загорелись 13 жилых домов
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В селе Успенка Тюменской области огонь от лесного пожара перекинулся на 13 жилых домов, эвакуированы 79 человек, сообщает телеграм-канал регионального управления МЧС.

Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

«В превентивных целях из жилых домов, расположенных рядом с лесным массивом, было эвакуировано 79 человек, также из дома престарелых «Милосердие» эвакуировано 45 маломобильных человек и 370 детей из детского психоневрологического диспансера», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 74 человека и 51 единицу техники. Позже стало известно, что на место пожара направили аэромобильную группировку в составе 50 человек и четырех единиц техники.

Ранее сообщалось, что на границе Свердловской и Тюменской областей вспыхнул лесной пожар. Пожар распространялся в сторону Тюменской области.

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Теги
Пожар Тюменская область эвакуация МЧС
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