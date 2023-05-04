В Брянской области восстановили движение на подорванной железной дороге

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Движение на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области восстановлено, сообщили в РЖД. Участок был закрыт из-за взрыва на железнодорожных путях.

Рабочие работали в круглосуточном режиме. Движение между Брянском и Орлом возобновлено в штатном режиме. Первый поезд по восстановленному участку проехал в 16:42. Поезд прибыл в Брянск в 19:30.

Взрыв на железнодорожных путях произошел 2 мая, в результате чего опрокинулись 20 вагонов грузового поезда и локомотив. Пострадавших нет. Станция Снежетьская, у которой были подорваны железнодорожные пути, находится в нескольких километрах от Брянска.