Депутаты Рады пытались сорвать выступление российской делегации в Анкаре

Ольга Тимофеева (Фото: duma.gov.ru)

Члены Верховной рады Украины попытались сорвать выступление российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Об этом сообщает ТАСС.

«То, что устроили украинцы, было похоже на цирк», — сказала журналистам и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания России в ПАЧЭС Ольга Тимофеева. Она не уточнила, что именно произошло.

Материал дополняется