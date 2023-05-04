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Депутаты Рады пытались сорвать выступление российской делегации в Анкаре
Украинские депутаты попытались сорвать выступление делегации России на саммите ПАЧЭС
Ольга Тимофеева
Члены Верховной рады Украины попытались сорвать выступление российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Об этом сообщает ТАСС.
«То, что устроили украинцы, было похоже на цирк», — сказала журналистам и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания России в ПАЧЭС Ольга Тимофеева. Она не уточнила, что именно произошло.
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