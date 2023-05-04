На Дворцовой площади во время репетиции парада Победы приземлили дрон

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В Петербурге на Дворцовой площади, где проходит репетиция парада Победы, приземлили беспилотник. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

По его словам, беспилотник заметили в воздухе над площадью около 16:30 и, вероятно, заглушили специальными средствами. Дрон поднялся на несколько метров вверх и упал на асфальт в углу площади, ближе к Александровскому саду. После падения аппарата к нему подошел человек, которого увела полиция.

Позже «Фонтанка» сообщила, что, по одной из версий, беспилотник могли запустить военные, чтобы проверить, как среагируют подавители дронов. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РБК сообщили, что запуск и приземление дрона были «учениями».

3 мая в Петербурге и Ленобласти запретили полеты беспилотников как минимум до 15 мая «в целях безопасности». Это произошло после того, как российские власти обвинили Украину в попытке атаки на Кремль двумя беспилотниками. В пресс-службе Кремля сказали, что оценивают эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». В Киеве отвергли причастность к атаке.

Использование беспилотников запретили уже более 40 российских регионов. Большая часть из них ввели ограничения после того, как президент Владимир Путин в октябре 2022 года ввел в субъектах России разные уровни реагирования: от уровня базовой готовности (большинство регионов) до военного положения (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области).