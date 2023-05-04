«Бастион» протаранил дорожное ограждение в Петербурге

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На кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга ракетный комплекс «Бастион» врезался в ограждение, сообщило издание «Фонтанка».

В центре Петербурга из-за репетиции парада ко Дню Победы перекрыли несколько улиц, объявили в городском комитете по транспорту. Ограничения действуют с 14:00 до 18:30. Движение запрещено в том числе на участке набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Дворцовой и Адмиралтейской набережных, а также вдоль домов № 4 и 6–8 на Дворцовой площади.

Аналогичные ограничения будут действовать с 07:00 до 12:30 7 мая. Общественный транспорт, следующий через перекрытые участки дороги, будет ходить в объезд или по укороченным маршрутам.

Парад Победы в Петербурге пройдет без зрителей, воздушной части мероприятия не будет. Шествие «Бессмертного полка» не планируется, как и по всей стране. Об отмене праздничного салюта не сообщалось.