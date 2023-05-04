Алаудинов заявил о готовности России отразить наступление ВСУ в ЛНР

Апты Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Информация об окружении группы российских военных в районе Белогоровки в ЛНР не соответствует действительности. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

«Мы на себя оттянули определенные силы и средства и планомерно их уничтожаем. То, что они там говорят, — что они 100 человек окружили, — это неправда», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Алаудинов отметил, что российские военные находятся, по сути, на территории Белогоровки. ВСУ стягивают туда силы и средства, которые уничтожает российская сторона. Киев «просто поспешил заявить» об окружении.

Он также заверил, что в заявлениях властей Украины о контрнаступлении нет причин для паники, так как российские военные готовы его отразить.

«Абсолютно все прогнозируемо. Мы, наоборот, выбиваем противника, двигаемся вперед в эти дни. Мы воюем, как и воевали, так что мы готовы к тому, что противник может пойти и в наступление», — добавил он.

По его словам, Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины работает «в полную мощь», однако о том, что ВСУ действительно удалось где-то пройти и прорвать линию соприкосновения, до сих пор не слышно.

Алаудинов сообщил, что украинские военные пытаются прощупать российскую оборону, но не стягивают сотни танков в ЛНР. Он отметил, что российская сторона продолжает контролировать почти всю территорию региона.

ТАСС передал, что ВСУ 4 мая направили крупную колонну техники в сторону Северска для возможной атаки на Кременную в ЛНР. «Это кременское и лисичанское направление, где пытаются сконцентрировать силы либо для основного, либо отвлекающего удара», — отметил источники в силовых структурах.